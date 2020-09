Marconia, due minorenni inglesi stuprate durante una festa privata

Pisticci - Due ragazze monorenni di nazionalità inglese sono state vittime di violenza sessuale a Marconia, popolosa frazione di Pisticci, nel Materano.

Gli autori, stando a quanto filtra dal riserbo sul caso dalle indagini in corso, sarebbero appartenenti a un gruppo di persone che avrebbe dapprima percosso e poi, appunto, costretto a rapporti le due minorenni. Il fatto sarebbe avvenuto a margine di una festa privata, anche se non è dato ancora sapere se la violenza sia avvenuta nel corso della festa e, quindi, nei pressi del luogo nel quale si svolgeva, o successivamente, in un luogo diverso, ma non molto distante, da quello nel quale le due ragazze minorenni avevano partecipato all’avvenimento.

Le vittime sarebbero poi rientrate, in preda al panico, al dolore fisico e allo choc per quanto subito, nell’abitazione che le ha ospitate in questi giorni di vacanza in Basilicata. Da qui avrebbero allertato le forze dell’ordine e i sanitari del 118, i quali, giunti sul luogo, dopo aver prestato le prime cure, hanno deciso di trasportarle all’ospedale «Madonna delle Grazie» di Matera dove, a quanto si sa, sarebbero ancora ricoverate.

Su quanto accaduto indagano gli uomini del Commissariato della Polizia di Stato di Pisticci, con sede a Marconia, diretti dal commissario Domenico Divittorio, e quelli della Questura di Matera. La Polizia dovrà accertare quanto realmente accaduto, la dinamica dei fatti ed, eventualmente, individuare i responsabili. Resta l’incredulità in tutta la vasta comunità di Pisticci per quanto accaduto.

La notizia, preoccupante e agghiacciante, è rimbalzata sempre più forte nella comunità ionica nelle ultime ore, fino poi a trovare qualche timida conferma, pur, come detto, senza i dettagli che il caso, oltremodo obbrobrioso, meriterebbe di avere. Si comprende bene, però, che in siffatta situazione, dato il contesto e il reato particolarmente odioso che sarebbe stato consumato, le indagini siano coperte da uno strettissimo riserbo.