Matera, buon afflusso di turisti per Ferragosto

Nella settimana di Ferragosto piccoli gruppi, comitive, famiglie, per gran parte italiani delle regioni centro-settentrionali, e anche alcuni stranieri, in particolare francesi e tedeschi, stanno visitando «in sicurezza» Matera, che nel 2019 è stata Capitale europea della cultura. Il buon afflusso di turisti sta dando quindi le prime risposte positive alle attese del sistema ricettivo di diversa tipologia, che nei mesi scorsi ha dovuto fare i conti con un notevole calo di presenze a causa dell’epidemia.

Mascherina, thermos o bottiglietta per l’acqua a causa del caldo e smartphone per i selfie fanno parte della dotazione ''irrinunciabile» per raggiungere i rioni Sassi - dove da poco è stata riattivata la passerella sul torrente Gravina che porta nel parco della Murgia - il circuito delle chiese rupestri, i musei istituzionali, Casa Noha del Fai, le case grotte e i musei della civiltà contadina e quel formidabile attrattore che è il ''Palombaro lungo». Il serbatoio di raccolta di acqua piovana e sorgiva di piazza Vittorio Veneto è l’emblema del sistema idraulico del cuore antico di Matera, che è stato uno dei punti di forza dell’iscrizione dei rioni Sassi e del Parco rupestre nel patrimonio Unesco.

Tra le mete preferite dai turisti, vi sono anche i luoghi dove sono state girate le fiction «Sorelle», riproposta di recente da Rai 1, ' Imma Tataranni», e i film «Il Vangelo Secondo Matteo», «The Passion» fino a «No time, to die» il 25/o capitolo della saga di 007 che uscirà su scala mondiale a novembre 2020. E poi selfie d’obbligo nei punti panoramici del piano e davanti alle statue disegnate da Salvador Dalì, la cui produzione è in mostra nelle chiese rupestri di San Nicola dei Greci e Madonna delle Virtù.