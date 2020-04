Coronavirus, Asl Matera: tamponi a tappeto in tutte le Rsa della provincia

Tutti gli ospiti e tutti gli operatori delle Residenze sanitarie assistenziali della provincia di Matera saranno sottoposti al tampone per identificare la presenza del coronavirus. Lo ha reso noto l'azienda sanitaria del Materano.

I primi esami sono cominciati stamani in case di riposo di Matera, Valsinni e San Giorgio Lucano. La decisione di sottoporre tutti al tampone - ha spiegato la Asm - è stata presa per evitare «che si replichino le tragiche situazioni registrate in altre aree del Paese». La misura è anche «rassicurante per i familiari degli ospiti, in prevalenza anziani, e degli operatori».