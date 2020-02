Matera, ubriaco insulta e picchia la madre per avere dei soldi: arrestato

MATERA - Un uomo di 42 anni è stato arrestato a Matera dai carabinieri, con le accuse di maltrattamenti in famiglia ed estorsione ai danni della madre. L’uomo, ubriaco, ha chiesto alla donna di dargli la sua carta prepagata: al rifiuto della madre, l’ha prima minacciata e poi picchiata con calci e pugni. La donna, mentre il figlio era distratto, ha chiesto l’intervento dei Carabinieri: i militari hanno trovato l’uomo «ancora in stato confusionale e che continuava ad insultare e minacciare la madre», medicata in ospedale. Le indagini hanno stabilito che «tali episodi erano già accaduti in passato» e l’uomo è stato arrestato.