Sparatoria nella notte a Policoro, due feriti: scatta un fermo

MATERA - Un uomo - di cui non sono state finora rese note le generalità - è stato fermato dalla Polizia nell’ambito delle indagini sul ferimento con colpi sparati da una pistola calibro 7,65, avvenuto la notte scorsa, a Policoro (Matera), di due uomini con precedenti penali. Uno dei due feriti è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Carlo di Potenza. Meno preoccupanti, invece, sono le condizioni dell’altro ferito. Sul duplice tentativo di omicidio indaga la Procura distrettuale antimafia di Potenza, che coordina gli uomini della Squadra mobile di Matera e del Commissariato di Policoro.

Secondo quanto ricostruito, i due uomini sono stati colpiti mentre si trovavano nei pressi dell’ospedale Giovanni Paolo II della città jonica, dove si sono recati per le prime cure