Tito, ai domiciliari ma spacciava: in cella un 49enne

Un 49enne, che era agli arresti domiciliari, è stato arrestato dai Carabinieri di Tito: nel corso di una perquisizione nella sua abitazione, i militari hanno rinvenuto, ben nascoste nei vari ambienti della casa, diversi quantitativi di droga per un totale di 60 grammi: diverse dosi di cocaina nelle tasche interne di alcuni indumenti posti nel soggiorno; varie dosi di marijuana in un contenitore all’interno del locale lavanderia; e alcune dosi di hashsh in uno scaffale nel soggiorno.

Inoltre durante le attività di ricerca è stato rinvenuto vario materiale per il confezionamento nonché la somma contante di € 1.000, ritenuto provento dell’attività di spaccio. Al termine degli accertamenti, il 49enne è stato accompagnato presso il carcere di Matera.