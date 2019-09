Aliano, allestiscono bancarella e vendono canapa vietata: denunciati due giovani

I carabinieri di Aliano (Mt) la scorsa settimana durante un controllo hanno denunciato due giovani, un uomo ed una donna della provincia di Milano, che avevano allestito una bancarella in una via del centro storico del paese. Insieme a vari oggetti di bigiotteria, avevano esposto per la vendita varie confezioni di buste etichettate e sigillate contenenti infiorescenze di canapa “sativa” (con principio attivo stupefacente ridotto), ed alcuni addobbi natalizi in plastica trasparente con all’interno lo stesso tipo di sostanza.

Alla luce del divieto di commercializzazione stabilito per legge, che consente solo la coltivazione, destinata ad usi espressamente previsti, i militari hanno sequestrato la sostanza esposta, insieme a quella trovata all’interno dell’auto dei due giovani.