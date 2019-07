Policoro, ubriaco investe gruppo di giovani e scappa: arrestato

I carabinieri di Policoro (Mt) sabato notte hanno inseguito un'auto di grossa cilindrata, un'Audi A5, che si stava allontanando a velocità sostenuta. In breve hanno fermato il veicolo e identificato il conducente, un 40enne del posto: l'uomo aveva investito alcuni giovani che si trovavano all'esterno del loro mezzo, finito fuori strada pochi istanti prima, ed era scappato per non prestare soccorso. L'uomo, che aveva anche un alto tasso alcolemico, è stato arrestato per omissione di soccorso. Per fortuna i feriti hanno riportato solamente lievi lesioni.