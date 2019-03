Pisticci, coltelli e tirapugni nello zaino: denunciato 20enne

I carabinieri di Pisticci (Mt) hanno denunciato un 20enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, per porto abusivo di armi. Durante un controllo hanno notato il giovane che passeggiava con uno zaino in spalla e ha assunto un atteggiamento sospetto. Pertanto hanno deciso di perquisirlo: nello zaino aveva 3 coltelli a serramanico, con lame di 6 e 4 centimetri, due shuriken, uno a 6 e uno a 5 doppie punte, e un tirapugni. Il 20enne non ha saputo spiegare il motivo per cui possedeva quelle armi bianche, che gli sono state sequestrate.