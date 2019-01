Il Volo, a maggio due date esclusive a Matera

Saranno tra pochi giorni sul palco del Festival di Sanremo, che hanno già vinto nel 2015 con "Grande Amore", ma i ragazzi de Il Volo (Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble) sono pronti per il loro tour mondiale, che celebrerà l'uscita dell'album "Musica" (il titolo del brano sanremese è invece "Musica che resta") e che sarà coronato da due speciali date a Matera.

Sono dieci anni che i tre ragazzi hanno conquistato le platee internazionali vendendo milioni di dischi in tutto il mondo, e duettando con colleghi illustri, da Barbra Streisand a Placido Domingo. L'album "Musica" uscirà il 22 febbraio in contemporanea mondiale, e conterrà 3 inediti, compreso il brano del festival, e altre cover, “Arrivederci Roma”, “A chi mi dice”, “People”, “La nave del olvido”, “Lontano dagli occhi”, “Be My Love”, “La voce del silenzio” e “Meravigliosa Creatura”.

A maggio i tre saranno in tour in Giappone, e alla fine del mese sono pronti per due esclusive date a Matera, in attesa di esibirsi in altre location in Italia la prossima estate. In autunno Il Volo sarà in tour in Europa e nelle città più importanti dell’America Latina.