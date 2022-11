CAMPI SALENTINA - La macchina va a fuoco all'alba sotto il porticato del palazzo e le famiglie che lo occupano sono costrette ad evacuare.

Vigili del fuoco di Veglie in azione, questa mattina alle 5, in via Mamma Bella, a Campi Salentina. L'incendio aveva interessato una Fiat Punto alimentata a gpl di proprietà di un 45enne. I pompieri hanno evacuato la palazzina di tre piani: il fumo sprigionato dalle fiamme aveva già raggiunto la facciata dell'immobile e invaso alcune abitazioni.

Danni anche al solaio del porticato, che ha subito un parziale distacco dell'intonaco e la frammentazione di alcune pignatte. Indagini in corso per stabilire la natura dell'incendio.