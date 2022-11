Gallipoli, impatto con camion rubato, muore uno dei due militari feriti

LECCE - E’ sopraggiunta la morte cerebrale per uno dei due marinai della brigata San Marco rimasti feriti sabato scorso 9 novembre nell’incidente stradale sulla strada provinciale che collega Nardò a Gallipoli, in Salento. Si tratta di Luca Conte, 41 anni, di Gallipoli, per il quale il personale sanitario sta procedendo col periodo di osservazione per verificare la morte secondo i criteri neurologici. Restano gravi ma stazionarie le condizioni dell’altro militare ferito, il 37enne di Casarano ricoverato in Rianimazione al Vito Fazzi di Lecce. L’incidente è avvenuto nel tentativo dei militari di evitare un camion fermo a bordo strada, risultato poi rubato.