Lecce, l'arresto scatta all'ora di pranzo: preso latitante in campo rom

LECCE - Scatta l'arresto del latitante nel campo rom «Panareo». Nella tarda mattinata di oggi la Squadra Mobile della Questura di Lecce ha eseguito una serie di perquisizioni all'interno del campo sosta.

L'obiettivo era quello di rintracciare un 39enne italiano ma di origini rumene, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura. L'uomo si era sottratto alla cattura lo scorso 23 settembre. In quell'occasione, quando gli agenti arrivarono per eseguire l'arresto, si diede alla fuga favorito da numerosi residenti del campo. Oggi gli agenti lo hanno sorpreso intorno alle 13, mentre pranzava coi suoi familiari. Dovrà scontare un cumulo pena di 4 anni e 3 mesi di reclusione per droga e armi.

Hanno partecipato all'operazione gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine "Puglia Meridionale", unità cinofile antiesplosivo e antidroga e unità di rinforzo del Reparto Mobile.