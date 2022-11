Galatone, il sindaco è Flavio Filoni, respinto ricorso della candidata Annamaria Campa

GALATONE - Le elezioni comunali di Galatone pare finalmente possano trovare pace.

I fatti. Tutto è cominciato a giugno 2022, con le elezioni amministrative per il rinnovo della carica di sindaco e del Consiglio comunale di Galatone. Alle elezioni hanno partecipato, come candidati alla carica di sindaco, Annamaria Campa, il sindaco uscente Flavio Filoni, Emanuela Settimo De Mitri e Sebastiano Zenobini. All’esito delle operazioni di scrutinio dei voti è stato proclamato Sindaco Flavio Filoni.

La candidata Campa, tuttavia, ha contestato le operazioni elettorali al TAR Lecce.

Nel suo ricorso la Campa ha sostenuto una serie di irregolarità ed anomalie che, a suo avviso, avrebbero inficiato la validità delle operazioni elettorali; pertanto ha chiesto al TAR di disporre una verificazione finalizzata ad un riconteggio delle schede elettorali. Ed è di queste ore la sentenza del Tar Lecce che dichiara irricevibile e inammissibile l’azione promossa dal candidato sindaco Annamaria Campa per il rinnovo delle elezioni comunali di Galatone.

L’amministrazione Comunale di Galatone si è difesa in giudizio con l’avvocato Paolo Gaballo che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso della Campa, poiché proposto prima della proclamazione degli eletti e non avverso gli atti conclusivi della procedura elettorale, nonché l’irricevibilità dei successivi motivi aggiunti della Campa, in quanto depositati oltre il termine di legge.

L’udienza camerale si è tenuta nella giornata di ieri dinanzi alla prima sezione del TAR Lecce (Presidente Antonio Pasca – relatore Silvio Giancaspro) e i giudici leccesi hanno accolto le eccezioni preliminari sollevate dall’avvocato Gaballo.

Il commento del Sindaco Flavio Filoni. «La mia maggioranza, avendo avuto sempre piena fiducia nell’operato dell’ufficio centrale, che aveva già verificato i risultati elettorali, ha atteso con serenità il verdetto dei giudici.

Adesso mi auguro che la professoressa Campa si metta l’anima in pace e accetti la sconfitta che le hanno riservato i cittadini di Galatone. Attendo, infine, gli auguri istituzionali di buon lavoro che ancora, da giugno, non ho ricevuto».