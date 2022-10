Scontro in monopattino in pieno centro a Lecce: un 15enne in ospedale

LECCE - Paura ieri sera in centro, tra via Zanardelli e via Cesare Battisti. Poco dopo le 23 un quindicenne, giovane promessa del calcio, di origini straniere, in prova all'Us Lecce, si è scontrato con uno scooter ed è caduto a terra.

L'esatta dinamica è al vaglio della polizia locale di Lecce. Quel che è certo è che per il ragazzo, inizialmente, si era temuto il peggio. Allertati i soccorsi, sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 che l'ha condotto in ospedale. Arrivato in codice rosso, dopo i primi accertamenti l'allarme è rientrato ma è stato tenuto precauzionalmente sotto osservazione per una notte. Il giovane calciatore se l'è cavata solo con qualche ammaccatura ed escoriazione.