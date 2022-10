LECCE - Un anziano di 83 anni è stato rapinato poco prima dell’alba nella sua abitazione a Lecce. I malviventi si sono impossessati dei soldi che aveva prelevato da uno sportello automatico dell’Ufficio postale in piazza Libertini.

Alle 5.30 l’anziano si era recato ad effettuare un prelievo di 500 euro per poi fare rientro a piedi a casa nella vicina piazza Italia. Non si è accorto però che era stato seguito da una persona che è riuscito ad entrare in casa da una finestra lasciata aperta, ha fatto irruzione minacciando l’uomo con un coltello e facendosi consegnare il denaro. Sotto choc, l’anziano ha comunque dato subito l’allarme ai carabinieri fornendo una descrizione dettagliata del rapinatore.