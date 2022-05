LECCE - Dalle prime ore del pomeriggio i vigili del fuoco di Lecce sono impegnati nello spegnimento di un vasto incendio all’interno di una discarica abusiva in via Bottazzi, a Lecce, sulla via per la Marina di Frigole. Stanno operando squadre integrate da un’autobotte e da un carro aria per il ricambio delle bombole degli autorespiratori che vengono utilizzati a protezione degli operatori impegnati nelle operazioni di spegnimento.