LECCE - Momenti di paura per un automobilista in transito questo pomeriggio in Salento, sulla strada provinciale che collega Galatone a Nardò nei pressi dello svincolo per la strada statale 101. L'auto sulla quale viaggiava, una BMW serie 1, ha preso improvvisamente fuoco. Il conducente si è accorto del fumo che usciva dal vano motore ed è uscito dall’auto mettendosi in salvo prima che si sprigionassero le fiamme. Sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere il rogo e mettere in sicurezza la zona.