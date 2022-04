LECCE - La Procura di Lecce ha chiesto il rinvio a giudizio per Sergio Cosi, l'ortopedico salentino di 66 anni, originario di Tricase, agli arresti domiciliari dallo scorso novembre con l’accusa di aver abusato di otto pazienti mentre era in servizio nel suo studio, in una clinica privata di Casarano, tra gennaio e settembre dello scorso anno. L’udienza preliminare si terrà il prossimo 5 maggio. L’inchiesta condotta dai carabinieri è partita dalla denuncia di una delle vittime, una donna di 51 anni.