Lecce, caro carburanti, scattano i controlli della Gdf: 19mila euro di multe ai distributori

LECCE - Nell’ambito dei controlli sull'aumento dei prezzi praticati dai distributori di carburante la Gdf ha eseguito 34 controlli su tutto il territorio della provincia di Lecce e ha constatato 14 violazioni per omessa comunicazione al ministero dello Sviluppo economico dei prezzi praticati per ogni tipo di carburante commercializzato, elevando sanzioni amministrative per oltre 14mila euro. Sono invece cinque le sanzioni inflitte a stazioni di servizio per la mancata esposizione, in modo visibile dalla carreggiata stradale, dei prezzi praticati al consumo, per un totale di cinquemila euro.