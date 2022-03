Rintracciata una delle due sedicenni scomparse nel Salento: era arrivata in Germania, sta bene

Una delle due ragazze scomparse a Lecce nelle scorse ore, Alessandra, originaria della Polonia ma adottata e residente a Ugento (Le), è stata rintracciata a Freising, in Germania, nella stazione ferroviaria. La giovanissima, 16 anni, si era allontanata volontariamente dalla propria casa lasciando un biglietto e riferendo di voler andare a cercare la sua famiglia d'origine, polacca, e proprio in Polonia avrebbe incontrato i fratelli. La 16enne è stata ritrovata grazie alla collaborazione di una sua amica che, dopo aver ricevuto una sua telefonata, ha subito avvisato i carabinieri che hanno avviato i contatti con la le autorità tedesche. La ragazza, in buono stato di salute, sarà riaffidata ai genitori adottivi. Nessuna notizia invece dell'altra giovane coetanea, che si è allontanata da una comunità del capoluogo leccese.