Lecce, paura per due sedicenni scomparse: si cercano le tracce

Due ragazze di 16 anni sono scomparse a Lecce da due giorni in due diverse circostanze, e non si hanno loro notizie. Le forze dell'ordine le stanno cercando dopo l'allarme delle famiglie. Una delle due, Vittoria Rita, originaria di Brindisi e ospite di una struttura del capoluogo salentino, è stata vista per l'ultima volta in centro a Lecce martedì alle 18, con jeans e una felpa rossa. Ha i capelli corti. L'altra, Alessandra, è di Ugento (Le), bionda con gli occhi verdi, al momento della scomparsa indossava vestiti neri e non aveva il cellulare con sé. Entrambi i casi sono stati trattati ieri sera all'interno della trasmissione Chi l'ha visto, su Rai 3.