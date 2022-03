«Io Posso»: a Calimera il torneo nazionale di tennis per abbattere le barriere

LECCE - «Io posso». E' questo il nome del torneo nazionale di tennis in carrozzina la cui seconda edizione si terrà dal 10 al 13 marzo a Calimera, nel leccese. Oggi è avvenuta la presentazione dell'evento che punta ad abbattere le barriere mentali grazie alla virtù sportiva. Con trenta atleti provenienti da tutta Italia e un montepremi di 1500 euro, la manifestazione torna nel Salento a distanza di due anni, sempre organizzato dal Circolo Tennis Calimera e «2He-Io Posso». Inserito nel calendario nazionale predisposto dalla FederTennis in Carrozzina e valevole per il conseguimento di punteggio per la definizione della classifica nazionale, vedrà gli atleti partecipanti sfidarsi in tornei di singolo, doppio, quad e juniores. Gli incontri si disputeranno a partire dalle ore 09.30, le premiazioni avranno luogo domenica 13 marzo al termine delle finali.

«Siamo molto entusiasti di essere arrivati alla seconda edizione del torneo di tennis in carrozzina “Io Posso” in così poco tempo – dice la presidente dell’associazione 2HE-IO POSSO Giorgia Rollo -. Vediamo i numeri degli iscritti crescere in modo sorprendente e anche questo ci inorgoglisce. Con il Circolo Tennis di Calimera stiamo lavorando per fare sempre al meglio. Abbiamo infatti offerto il nostro contributo economico ed il know-how per rendere sempre più accessibile la struttura. C’è sempre tanto da migliorare per l’accessibilità del territorio, lo riscontriamo proprio in occasioni come questa, quando chi arriva da fuori ci chiede supporto nell’individuazione di strutture e di servizi a misura di chi è diversamente abile. Ci auguriamo che iniziative come questa possano contribuire non solo a incentivare lo spirito sportivo e il superamento dei limiti secondo il nostro motto “Io posso”, ma anche sensibilizzare il territorio a migliorare l’accoglienza di chi necessità di spazi e servizi specifici».

«Con orgoglio e soddisfazione ospitiamo questo importante torneo nazionale di tennis in carrozzina i cui valori e principi vanno ben oltre l'aspetto puramente sportivo; tutto ciò in piena sintonia con gli obiettivi del nostro C.T., sempre sensibile e attento alle problematiche della disabilità in generale e a quelle nell'attività sportiva in particolare, come dimostra la stretta collaborazione con l'Associazione Io Posso di cui siamo estremamente fieri» dice il presidente del Circolo Tennis Calimera Umberto Colella.