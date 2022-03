Rapina in pizzeria ad Ugento, presi due minorenni

UGENTO - Presi altri due presunti autori della rapina in pizzeria. I carabinieri, eseguendo il provvedimento cautelare emesso dal gip del Tribunale per i Minorenni di Lecce, hanno collocato presso due comunità due minorenni, poiché ritenuti responsabili di rapina aggravata e porto abusivo di armi.



I due ragazzi, rei confessi e in concorso con altrettanti maggiorenni, di cui uno già arrestato il 19 febbraio scorso, entrarono in pizzeria armati, con il volto coperto da passamontagna ed indossando vestiti di taglia molto grande con l'intento di dissimulare le loro fattezze fisiche. Secondo la ricostruzione dei carabinieri portarono via 250 euro contenuti nel registratore di cassa, per poi allontanarsi di corsa a piedi e, di seguito, in macchina.