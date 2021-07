Rientrano da Dubai gli studenti salentini

Lecce - Anche i ragazzi salentini tra gli studenti, circa un centinaio, che stanno facendo ritorno da Dubai dove erano rimasti bloccati perché positivi al Covid. I ragazzi atterrano in queste ore a Roma. Altri 15 studenti sono già in Italia, atterrati ieri a Milano. Rimangono bloccati negli Emirati Arabi circa 50 giovani italiani, in attesa delle procedure per il rientro in sicurezza.