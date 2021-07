Nardò, pitbull libero in strada azzanna e ferisce due passanti

Nardò - Paura ieri sera alla periferia di Nardò. Un pitbull è stato bloccato dalla polizia locale e dalle Guardie zoofile dopo aver aggredito e ferito due persone. Ora è in un canile di Corigliano d'Otranto, in attesa che si trovino i proprietari.

Tutto è accaduto ieri sera, intorno alle 20.30. Il cane si aggirava in via San Pietroburgo, al confine con Galatone. Prima ha aggredito un uomo, finito in ospedale, poi si è avventato contro una signora anziana che aveva portato il cane a passeggiare. La donna è finita a sua volta al pronto soccorso: il pitbull l'ha morsa al viso e al braccio. Ferito anche il suo cane Era lui la vittima. La signora è stata aggredita perchè ha cercato di proteggerlo. Paura anche per gli avventori di un bar nelle vicinanze. I tavolini erano fuori e il cane si è avvicinato anche a loro.

Adesso si cercano i proprietari. Il cane è sicuramente di qualcuno, perchè ben curato e in ottime condizioni di salute. Il sospetto è che possa essersi smarrito. Chi lo riconoscesse può contattare il canile o i vigili urbani del paese.