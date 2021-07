Lecce, le vittime in pizzeria e i ladri in casa: colpo da mezzo milione di euro

Lecce - I ladri entrano nelle abitazioni di due fratelli e portano via gioielli e orologi Rolex per un valore complessivo di mezzo milione di euro.

Il doppio furto si è verificato ieri sera, in due ville che sorgono alla periferia di Lecce, nel quartiere Rudiae Ferrovia. Stando alla ricostruzione della polizia i ladri avrebbero atteso che entrambi i fratelli, noti professionisti di Lecce, uscissero di casa con le rispettive famiglie per festeggiare una parente, in pizzeria. Andati via, i ladri avrebbero avuto campo libero.

I banditi sono riusciti ad entrare in casa. Dalla prima villa, dove si è consumato il furto più grosso, i malviventi hanno portato via sette orologi e i gioielli di famiglia. Meno ingente, invece, il danno nell'altra villa, che sorge accanto a quella già visitata dai ladri. Pare che il sistema di allarme sia entrato in funzione consentendo ai ladri di portare via solo un orologio di valore e pochi altri gioielli.

Il furto è stato denunciato in Questura dopo la mezzanotte, quando le rispettive famiglie sono rientrate a casa e si sono rese conto di quanto accaduto.