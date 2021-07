Galatina, colpo di calore: operaio in codice rosso in ospedale

LECCE - Grave incidente sul lavoro nel pomeriggio in provincia di Lecce. Un operaio è finito in ospedale a Galatina in codice rosso, accompagnato dai propri colleghi. Antonio Battistonetti, 47 anni, si è sentito male a causa di un colpo di calore, stava effettuando dei lavori edili al campo di calcetto di pertinenza della Parrocchia «Cristo Re» di Collepasso insieme ad altri 2 operai in fase di identificazione, lavori commissionati dal parroco. Il PM di turno, Francesca Miglietta, ha aperto un fascicolo al fine di verificare in quali condizioni gli operai stessero lavorando e se siano state adottate tutte le misure di sicurezza necessarie. Sul luogo dell incidente è stato inviato personale dello Spesal - Area 2 di Maglie, Personale del Commissariato e polizia Scientifica per gli accertamenti del caso. Altri 3 lavoratori sono morti nell'ultimo mese nel Salento uccisi dal caldo.