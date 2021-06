Sterpaglie a fuoco nel basso Salento: le fiamme raggiungono deposito barche

Un incendio di vaste proporzioni ha causato danni ingenti ad un cantiere nautico nel Salento all’ingresso di Tricase, sulla strada provinciale che conduce a Montesardo e Miggiano. Il rogo sarebbe partito da alcune sterpaglie e si è propagato alla vicina zona industriale, avvolgendo e distruggendo il deposito di vecchie imbarcazioni della società Sogesta. Ingenti i danni.

Sul posto i vigili del fuoco di Lecce, Maglie e Tricase. Due pompieri hanno dovuto fare ricorso alle cure del 118 per un malore. Il traffico veicolare sulla provinciale è stato a lungo bloccato per via della carreggiata invasa da una densa coltre di fumo nero. La situazione, a quanto si apprende, è ora sotto controllo.