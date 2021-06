Lecce, l'ambasciatore d'Israele in visita al museo ebraico

Lecce - L'ambasciatore d'Israele in Italia in visita al Museo Ebraico di Lecce. Dror Eydar è stato accolto ieri sera e accompagnato nella visita da Fabrizio Lelli, Direttore del Museo e docente di lingua e letteratura ebraica (Università del Salento), insieme a due dei soci fondatori del Museo,

Michelangelo Mazzotta e Francesco De Giorgi.

Il Museo ebraico di Lecce sorge sui resti di un'antica sinagoga quattrocentesca e si caratterizza come un luogo di incontro, di cultura e di

dialogo, un punto di riferimento per scoprire le tradizioni e la storia della comunità ebraica vissuta a Lecce nel tardo Medioevo, ma soprattutto per valorizzarne il patrimonio culturale, ricostruendo uno dei tasselli di quel mosaico di culture e tradizioni della Lecce medievale, ancora sconosciuta, e

restituendo l’originario prestigio al luogo simbolo della giudecca medievale.