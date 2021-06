Galatina, minaccia con bottiglie di vetro rotte l'ex moglie e la suocera: arrestato

LECCE - Un 33enne di Galatina è stato arrestato domenica dagli agenti del locale commissariato per stalking e per inosservanza del divieto di avvicinamento alla ex moglie e alla suocera dal quale era stato investito il 13 maggio, dopo denuncia sporta nei suoi confronti.

Secondo la ricostruzione dei fatti l'uomo ha continuato però a minacciare e maltrattare le donne, anche in presenza del figlio minorenne della coppia. Dopo l'irrogazione del divieto di avvicinamento, l'ex moglie e il figlio si erano trasferiti dalla madre di lei proprio per sfuggire alle vessazione e diversi erano stati gli interventi della polizia. La situazione sarebbe presto diventata tanto angosciante che la donna non sarebbe uscita da casa per un po'.

Domenica mattina l'ultimo episodio che ha fatto scattare l'arrest: l'uomo si è presentato davanti al domicilio della ex suocera giustificandosi che il danneggiamento del proprio telefono cellulare, circostanza che gli avrebbe impedito di prendere contatti per poter vedere il figlio. Ha quindi suonato ripetutamente e insistentemente al citofono e a un certo punto ha minacciato una irruzione nel caso non gli fosse stata aperta la porta. L'ex moglie ha allertato il commissariato di polizia ma l'uomo si è allontanato prima che gli agenti arrivassero sul posto.

Dopo un'ora si è ripresentato, inveendo per strada, chiedendo alla dona di tornare a convivere. In questa seconda circostanza gli agenti hanno fatto in tempo a rintracciarlo. Hanno quindi provato a indurlo alla ragione, avvisandolo anche che sarebbe stato denunciato per violazione del divieto di avvicinamento. L'effetto è stato di segno opposto a quello sperato: alla presenza degli agenti il 33enne ha iniziato a minacciare di morte le due donne, brandendo anche due bottiglie di vetro rotte che aveva recuperato da un muretto e poi infranto per terra.