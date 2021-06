Lecce, va al funerale della moglie e gli svaligiano villa

LECCE - Va al funerale della moglie e i ladri gli svaligiano la villa. E’ accaduto a Ruffano. Vittima un imprenditore di 77 anni del posto. Ad agire, secondo la polizia, sarebbe stata una banda che una volta saltato il muro di recinzione è entrata in casa puntando alla cassaforte.

Dopo averla forzata con la fiamma ossidrica, i ladri si sono impossessati di soldi, gioielli e vari oggetti di valore per poi fuggire indisturbati complice anche il sistema di videosorveglianza non in funzione. A dare l’allarme l’uomo dopo essere rientrato a casa con i figli al termine delle esequie. Il bottino ammonta a oltre 50 mila euro