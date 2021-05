Salento, la storia di Samira picchiata dall'ex quando era incinta, anche davanti alla madre

Ci siamo date subito del tu, affidando i nostri sorrisi reali alle emoticon del cellulare e poi ad una chiacchierata tra amiche, così lontana da un’intervista secondo i crismi basilari della professione.

Ché poi le donne son così, spesso l’una contro l’altra armata eppure in grado di spostare le montagne quando all’istinto antepongano testa e cuore insieme, per fare squadra. Si riconoscono e vanno alla guerra, insieme.

Samira, 45 anni e una figlia che ha i suoi dispari, pesava 60 chili prima di finire nelle spire di un incubo. Oggi ha venti chili in più, ha riposto in un cassetto la “tartaruga” dei tempi felici e sta allenando il muscolo del cuore, ha la priorità. Perché è da lì che si ricomincia.

«Mi sto riprendendo. Sono una donna libera d’indole, ma costretta a sottostare a regole da manuale nel ricatto di perdere la bambina. Un giorno, spero non lontano, sarò libera del tutto».

