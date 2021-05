Lecce - È rivolto agli studenti delle scuole secondarie superiori della provincia di Lecce il contest fotografico #INTUTTELELINGUE, appendice dell’omonimo progetto organizzato dalla Fondazione Emmanuel con altri partner, inserito nella XVII Settimana d’azione contro il razzismo dell’Unar, che si è svolta dal 21 al 27 marzo scorsi. Un’azione ridotta, a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria, ma che ha trovato diffusione soprattutto sui social e in rete. Non è certo sufficiente una settimana di azione per l'eliminazione della discriminazione razziale: l’impegno continua anche tra i banchi dove, secondo i dati di un’ indagine svolta da Unipop, il fenomeno sarebbe percepito in maniera piuttosto grave.

«Uno scatto per dire NO al razzismo #INTUTTELELINGUE» è il tema del concorso, al quale sono ammessi scatti inediti o elaborati con varie tecniche, come il collage fisico o digitale. L’obiettivo del contest è dare voce alla solidarietà e promuovere la cultura dell’antidiscriminazione, del rispetto e della valorizzazione delle differenze culturali. Il contest, come tutto il progetto #INTUTTELELINGUE, è organizzato dalla Fondazione Emmanuel in collaborazione con Aps-Terzo Millennio-Laboratorio di Umana Solidarietà, CSV Brindisi-Lecce Volontariato nel Salento, Aps-Camera a Sud, Rapsodia 8.9, HumanFirst.it, Università Popolare per l’Interazione, Movimento Europeo, Scirocco Films, Associazione Coscienza Civica, Espera società cooperativa-quiSalento e Associazione Civica.

Per partecipare c’è tempo fino al 31 maggio. Le foto devono essere inviate a intuttelelingue2021@gmail.com. Tutte le modalità di partecipazione e i premi su https://fondazione-emmanuel. org/. Info: 0832/358390.