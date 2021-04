Lecce, 26enne muore per danni neurologici: la famiglia dona cuore e fegato

LECCE - Prelievo multi organo all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove i familiari di un ragazzo di 26 anni, deceduto in seguito a un danno neurologico irreversibile, hanno acconsentito alla donazione degli organi. Il prelievo del cuore e del fegato ha impegnato, oltre al personale dei reparti di Anestesia e Rianimazione, anche Neurologia, Anatomia patologica, il laboratorio di Patologia clinica e Microbiologia e la direzione sanitaria del Vito Fazzi. In sala operatoria sono intervenute anche due équipe chirurgiche giunte da Bologna per il cuore e da Bari per il fegato. L’intera procedura, che ha richiesto anche diverse consulenze specialistiche, è incominciata nella tarda serata di ieri e si è conclusa nella tarda mattinata di oggi.