Nardò, furto in scuola materna: bambini rimandati a casa il giorno del rientro

NARDÒ - Nel giorno della riapertura delle scuole i piccoli alunni delle tre classi della scuola materna comunale «Maria Montessori» di via Torino a Nardò non sono potuti entrare in classe a causa di un furto commesso la scorsa notte. Dopo aver mandato in frantumi la vetrata della porta d’ingresso della scuola, sconosciuti sono entrati nella struttura mettendo gli ambienti a soqquadro, impossessandosi di vario materiale di cancelleria, risme di carta colorata, penne, pastelli e anche una macchina fotografica.

La scuola pertanto è rimasta chiusa, anche per permettere una ulteriore sanificazione . Le lezioni al momento sono quindi sospese. Sull'accaduto indagano i carabinieri.