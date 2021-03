Salento, fedeli positivi e il parroco decide di chiudere la chiesa

LECCE - A Castrignano del Capo, nel Sud Salento, il parroco don Fabrizio Gallo ha disposto la chiusura della chiesa di San Michele Arcangelo, con la sospensione delle celebrazioni liturgiche per due settimane, dopo che due fedeli che avevano partecipato ieri alle funzioni religiose sono risultati positivi al Covid. Sono stati i due fedeli a comunicarlo al sacerdote.

Il parroco ha fatto sapere che le messe saranno celebrate via streaming per poi riprendere nella giornata della Domenica delle Palme. Lo stesso parroco è in quarantena fiduciaria. E’ stata inoltre disposta la sanificazione della chiesa