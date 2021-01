Lecce, rogo in un autolavaggio: forse origine dolosa

Sarebbe di origine dolosa l’incendio divampato la notte scorsa in un autolavaggio in via Giovanni Paolo II, nei pressi dello Stadio di Via del Mare, a Lecce. Le fiamme hanno annerito la struttura, distrutto il gazebo in legno utilizzato come ufficio e tutto quanto vi era all’interno, anche macchinari ed elettrodomestici. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e agenti della Polizia scientifica. Il ritrovamento di una tanica di benzina lascerebbe pochi dubbi sulla natura del rogo. Il titolare dell’attività ha riferito agli agenti della Squadra mobile, che hanno in corso indagini, di non aver mai ricevuto minacce o richieste estorsive.