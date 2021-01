Aradeo, in fila per trovare midollo da trapiantare a papà di due bimbi. Si mobilita anche Emma

ARADEO - Giovani donatori in fila per salvare una vita. È quella di un 44enne, padre di due bambini, artigiano e molto conosciuto in paese: nell’agosto scorso ha scoperto di avere la leucemia, è una corsa contro il tempo per individuare un donatore con un grado di compatibilità con il paziente necessario per il trapianto del midollo osseo. Bisogna cercarlo come un ago nel pagliaio, attraverso un esame (tipizzazione) che si effettua attraverso un semplice prelievo del sangue.

Solo 1 su centomila è compatibile al 100%. Con la certezza di trovare la persona giusta e con la speranza nel cuore di far tornare a vivere il proprio fratello, sono state le sorelle a mettere in moto una grande mobilitazione per implementare il Registro Italiano Donatori Midollo Osseo con il donatore idoneo per salvare la vita di qualcuno, forse proprio quella del 44enne.

Ad Aradeo nelle scorse settimane, grazie al sostegno di ADMO Puglia ODV, sono state organizzate già due giornate per la tipizzazione in collaborazione con il Comune e molte associazioni del luogo, prime fra tutte, Fratres, Misericordia e Protezione Civile. Nonostante siano risultate idonee a donare ben 142 persone, tuttavia, si sono rivelate insufficienti. Per questo sabato 9 gennaio, nella convinzione che possano esistere altri potenziali donatori, si replica, dalle 15 alle 18 in piazza San Nicola. Possono farlo tutti coloro che abbiano un’età compresa tra i 18 e i 36 anni non compiuti, un peso di almeno 50 kg e che godano di buona salute. Tutti gli idonei resteranno poi nel sopracitato registro sino all’età di 55 anni.

E l’invito a farlo è corale, non solo per il 44enne di Aradeo, ma anche per quei 2.000 pazienti oncoematologici, che ogni anno necessitano di trapianto di sangue midollare e di cellule staminali emopoietiche per migliorare la propria speranza di vita. «Vi aspettiamo nuovamente numerosissimi. Più persone si sottopongono a tipizzazione, più aumenta dunque la possibilità di trovare donatori compatibili per nostra fratello e per tutti». È l’appello di una delle sorelle.

E oltre al sindaco Luigi Arcuti, in prima fila nell’organizzazione dell’incontro rispettoso delle norme di sicurezza imposte dal covid, a scendere nel campo della solidarietà sono stati gli artisti salentini Carmine Tundo, Cristiana Verardo, Gabriele Blandini, Zuccherino, Gianmarco Serra, Giacomo Marti, Cesko degli Apres la classe.

Anche la cantante Emma da Aradeo, suo paese, attraverso i canali social ha rivolto un invito ai suoi fans: «Tipizzatevi, - è l’appello di Emma. Potete salvare la vita di persone che hanno ormai perso la speranza. È un ragazzo del mio paese che ha bisogno di tutto il nostro aiuto, per questo il 9 gennaio tutti in piazza, per donare un piccolo gesto d’amore».

Per partecipare occorre prenotarsi chiamando ai seguenti numeri: 3296574627 - 3288644327.