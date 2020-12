Monteroni, scontro auto-moto: muore sul colpo 36enne

A causa di un impatto violento tra lo scooter su cui viaggiava e un’auto, ieri sera, poco dopo le 17,30, ha perso la vita un 36enne di Arnesano: Alessio Spedicato. Il giovane col suo scooter ha impattato violentemente una Fiat Punto condotta da una donna del posto che non ha riportato gravi traumi; per lei, comunque, tanta paura.

Il frontale tra i due veicoli è avvenuto in via Monsignor Oronzo Politi, prolungamento di Corso Arno, alla circonvallazione del paese. Un’arteria molto trafficata che conduce verso le provinciali per San Pietro in Lama, Lecce e Copertino. Ieri c’era anche molta gente nei paraggi dove insistono diverse attività commerciali. Secondo i primi accertamenti Alessio Spedicato potrebbe aver perso il controllo dello scooter, finendo all’improvviso sull’utilitaria che transitava in senso opposto, in un tratto di strada rettilineo. L’urto violento tra i due mezzi è stato udito chiaramente a centinaia di metri di distanza ed ha quindi richiamato sul posto molte persone. A causa di quell’impatto tremendo il 36enne ha fatto un volo di oltre dieci metri rovinando violentemente sull’asfalto. Chi ha assistito alla scena ha raccontato che tutto si è svolto in pochi istanti e non si è riusciti a comprendere come si sia potuto verificare l’impatto frontale. Non è servito, a quanto pare, poi, nemmeno il casco protettivo che il giovane indossava, poiché sarebbe morto praticamente sul colpo a causa del forte trauma.

Passanti e residenti della zona hanno richiamato sul posto gli operatori del 118 che, giunti in breve sul luogo dell’incidente con due automezzi a sirene spiegate, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 36enne il cui corpo è rimasto poi sull’asfalto coperto da un lenzuolo.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del gruppo radiomobile operativo della compagnia del capoluogo, per i rilievi e la ricostruzione del l’esatta dinamica del fatale scontro.