Lecce, dipendente Tribunale Civile positivo: tracciamento contatti

Un dipendente del Tribunale civile di Lecce è risultato positivo al tampone, dopo essere stato segnalato come caso sospetto sintomatico. Lo sottolinea in una nota la federazione Confsal-Unsa, rilevando che «si delinea uno scenario preoccupante, che sottoponiamo anche al Prefetto - scrive il segretario regionale Giovanni Rizzo -. Il funzionario positivo ha circolato a lungo nei locali del Tribunale civile di via Brenta a Lecce, quindi diventano importanti la ricerca e il tracciamento di tutti i contatti».