Lecce, più controlli anti-movida durante week end

LECCE - Saranno potenziati i controlli nel fine settimana a Lecce. Lo ha annunciato il sindaco Carlo Salvemini al termine della riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. «Non si procederà con la limitazione degli accessi a strade e piazze della cosiddetta movida - ha detto Salvemini - ma questo non significa però che saranno consentite o tollerate violazioni delle disposizioni di legge (divieto di assembramento, il rispetto del distanziamento interpersonale, l’utilizzo della mascherina quando ci si trova in compagnia di altre persone) e dell’ordinanza che ho emanato nei giorni scorsi, che prevede il divieto di consumare bevande alcoliche per strada, in spazi e aree pubbliche dopo le 21."

Le forze di Polizia e gli agenti della Polizia Locale saranno impegnati nelle zone solitamente più frequentate nel weekend "per scongiurare provvedimenti più restrittivi». «La nostra provincia - rileva - è la terzultima in Italia per il numero di casi positivi ogni 100mila abitanti, siamo oggettivamente in condizioni diverse rispetto ad altre province e città di Italia e di Puglia.» Salvemini ha spiegato anche che «le scuole primarie e le secondarie di primo grado restano luoghi attentamente monitorati» e che «in città la situazione, grazie alla prontezza di intervento e alla collaborazione positiva tra famiglie, dirigenti scolastici, Dipartimento di Igiene della Asl e servizi comunali, non desta particolari allarmismi».