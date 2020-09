Porto Cesareo, l'auto si schianta contro albero e prende fuoco: in coma un 27enne

PORTO CESAREO - Paura, nel Salento, per due gravi incidenti avvenuti nelle ultime ore: uno dei conducenti finisce in coma. Entrambi i sinistri si sono verificati all’alba di ieri, rispettivamente a Porto Cesareo e nei pressi di Sternatia.

Il primo episodio in ordine di tempo nella località ionica, intorno alle 5 e mezzo: un 27enne di Porto Cesareo, alla guida del suo Renault Kangoo, ha perso il controllo del furgoncino nei pressi di Piazzale Berlinguer. Si è schiantato con violenza sul tronco di un albero e il veicolo ha preso subito fuoco. La fiammata ha colpito l’intero mezzo, consumando carrozzeria e interni: il ragazzo è stato messo in salvo dai vigili del fuoco del distaccamento di Veglie, allertati da alcuni passanti.

Affidato alle cure mediche del personale del 118, il 27enne è stato accompagnato d’urgenza presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce in gravi condizioni. È infatti giunto in coma e, sottoposto agli accertamenti da parte dei sanitari, è stato poi ricoverato in prognosi riservata.

Le sue condizioni sono molto gravi e non consentono, almeno per le prossime ore, di esprimersi sull’evolversi del suo quadro clinico. Sul luogo dell’accaduto, poco dopo il sinistro, sono anche intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Campi Salentina. Saranno loro a ricostruire la dinamica dell’incidente nel quale, fortunatamente, non sono rimasti coinvolti ulteriori veicoli. Non è ancora dato sapere che cosa abbia provocato la brusca sbandata del furgone, ma non è escluso possa essersi trattato di un malore o di un colpo di sonno.

Un secondo sinistro è stato inoltre registrato lungo la strada statale 16, nei pressi dello svincolo per Sternatia, in direzione Lecce. Non sono stati rilevati feriti gravi, ma la strada è stata chiusa al traffico fino al termine dei rilievi e delle operazioni di rimozione dei veicoli e di frammenti di carrozzeria lungo la carreggiata.