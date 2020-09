Primo trapianto di cornea al «Vito Fazzi» di Lecce su una 81enne

Primo trapianto di cornea, ieri, presso l’ospedale “Vito Fazzi”. L’equipe guidata dall’oculista Gianluca Besozzi, dirigente medico in servizio nell’unità operativa complessa di Oftalmologia della struttura diretta dal primario Antonio Mocellin, ha impiantato con successo una cornea ad una paziente 81enne di Taurisano, già affetta da diverse patologie una delle quali l’aveva portata ad una severa ipovisione. Ovvero, una cheratopatia bollosa. La donna tornerà a riacquistare la vista grazie all’equipe operatoria coordinata dallo stesso Besozzi e da Giuseppe Nitti (due oculisti del Policlinico di Bari giunti a Lecce negli ultimi anni, introducendo nuove tecniche di ricerca scientifica e chirurgica), dagli anestesisti Antonio Micella e Pietro De Donno e dall’equipe infermieristica. Un traguardo e al tempo stesso il segno evidente degli sforzi in grado di fornire ai pazienti del territorio un punto di riferimento per le patologie oculistiche e limitare i cosiddetti “viaggi della speranza”. La paziente era seguita dall’U.O.C. da diversi mesi e la necessità di un trapianto era stata messa in conto sin dal febbraio scorso. Il sopraggiunto look down, però, ha fatto slittare il tutto. Nel frattempo l’equipe si è mobilitata presso la Direzione amministrativa dell’ospedale affinché venisse implementata delle tecnologie dedicate alla chirurgia oftalmologica ed evitare che la paziente venisse operata altrove. E così è stato. Dopo le opportune richieste presso la banca degli occhi di Mestre, nella giornata di mercoledì la cornea è giunta al “Fazzi”. La paziente è entrata in sala operatoria ieri intorno alle 10 e affidata agli anestesisti che dopo averne valutato le funzioni vitali l’hanno sottoposta ad anestesia generale facendo ricorso a farmaci con minimo impatto cardiaco. L’intervento è durato circa 40 minuti, molto meno del previsto data la complessità della paziente e del tessuto da trapiantare. A mezzogiorno, la donna ha potuto pranzare in reparto tra la soddisfazione del personale sanitario e dei parenti. E soddisfazione è stata espressa anche dal dottor Besozzi il quale ha riferito che la paziente sta bene. “Tra un paio di giorni si saprà se il trapianto è attecchito – ha aggiunto - mentre la risposta funzionale l’avremo nelle prossime settimane.

Intanto, questo fine settimana la signora farà ritorno a casa dove dovrà seguire una terapia farmacologica piuttosto lunga. Voglio precisare che quanto abbiamo eseguito è stato reso possibile grazie al coordinamento del dottor Mocellin e della dottoressa Maria Carmela Costa, della caposala Patrizia Marzo, dei medici del reparto e degli infermieri che seguiranno quotidianamente il decorso post-operatorio”. “Questo delicato intervento – si legge in una nota della Asl Lecce – è la dimostrazione tangibile della presenza nel Vito Fazzi di un reparto eccellente. Da oggi, i pazienti che necessitano di trapianto corneale possono fare riferimento anche al nostro ospedale, opportunità che evita i disagi causati dagli spostamenti fuori regione”.