Castro, perla del Salento sempre più amata dai vip

CASTRO - Salento: terra di vip. La “Perla del Salento” si conferma da oltre 50 anni meta di personaggi noti, che non solo trascorrono qui le loro vacanze ma hanno anche deciso di acquistare torri, masserie, palazzi d’epoca ed aree edificabili site in loco. E’ di questi giorni la notizia secondo cui l’ex allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, sia in trattative, unitamente ad una cordata di imprenditori, per acquistare una vasta area paesaggistica posizionata lungo l’arteria principale che da Castro città conduce a Castro Marina.

I tifosi juventini impazziscono. E’ il caso di due fan, Oronzo e Dario, titolari di una nota pescheria di Castro Marina, che alla notizia del probabile acquisto da parte di Allegri sono andati letteralmente in visibilio.

Ma Allegri non sarebbe il solo “vip” a calpestare le strade di Castro.

I primi ad acquistare immobili e palazzi nella perla del Salento sono stati, nel lontano 1968, sono stati il dottor Gino Catalano, chirurgo di Bari, e Claudio Malaguzzi Valeri, direttore di Patologia medica di Bari, i quali hanno ristrutturato la torre Sud–Ovest delle mura medievali della città alta, cambiando la destinazione d’uso. Nel centro storico, successivamente, ha acquistato una stupenda villa, ricca di vegetazione secolare e che si affaccia su piazza castello, l’ex prefetto di Brindisi, Nicola Prete. Anche l’europarlamentare nonché docente universitario, Paolo De Castro, ha acquistato un immobile antico nel quartiere medievale.

A Castro Marina l’onorevole Adriana Poli Bortone possiede una villa immersa nel verde. L’ex presidente della Provincia di Bari, Marcello Vernola, ha un immobile “arrampicato” sulla roccia e che si affaccia su piazza Dante. Così anche il giurista Ernesto Sticchi Damiani, proprietario di un edificio vista mare a picco sullo scalo d’alaggio del porto vecchio. L’ex europarlamentare Ivano Leccisi , figlio dell’onorevole Pino, con villa “Elena” a valle della litoranea marca il confine con la marina di Marittima. Gli eredi del compianto Giovanni Semeraro, ex presidente dell’US Lecce, dimorano in una grande villa con piscina a valle della litoranea.

Dame Emma Thompson, attrice e sceneggiatrice britannica, gode di una villa mozzafiato sulla scogliera tra Castro marina e marina di Marittima. Il giornalista sportivo di Mediaset, Mino Taveri, villeggia nella sua villa a due passi dal mare. L’attore Michele Placido, che invece ha acquistato una magnifica casa con ampio giardino nella vicina Diso, preferisce comunque tuffarsi nelle acque di Castro.