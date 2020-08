Nardò, annullato «Circonauta Festival» causa Covid: la decisione del Comune

NARDO - L’edizione 2020 del Circonauta Festival, già programmata per sabato 29 agosto a Nardò, non si terrà. Ad annunciarlo l’assessore alla Cultura di Nardò Ettore Tollemeto. «Sin dall’inizio - spiega - abbiamo avuto molte perplessità sull'opportunità di ospitare, come accade ormai da anni, il Festival Internazionale Teatro/Circo e Arti di Strada, seppur con uno scrupoloso rispetto delle norme anti-Covid e di tutte le prescrizioni per gli eventi e gli spettacoli».

«Pur apprezzando lo sforzo degli organizzatori - conclude - che avevano messo a punto un "modello" di evento calibrato sulla situazione, abbiamo ritenuto che la tipologia complessiva dell’evento stesso e la portata di pubblico che tradizionalmente richiama, fossero impossibili da conciliare con l’esigenza primaria di evitare gli assembramenti».