Gallipoli, rissa tra turisti per apprezzamenti ad una ragazza: due giovani feriti

GALLIPOLI - E’ di due turisti feriti il bilancio di una rissa scoppiata su Corso Roma, nel centro di Gallipoli. Per gli apprezzamenti rivolti ad una ragazza si sono fronteggiati due gruppi di giovani turisti napoletani e romani. Ad avere la peggio due romani di 22 e a 23 anni che hanno dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari: uno ha riportato una ferita da taglio giudicata guaribile in 20 giorni, l'altro vari traumi ed una prognosi di 15 giorni. I carabinieri hanno trovato sul posto cocci di bottiglie di vetro. Sono in corso indagini.