«Nel mare c'è la sete»: Erica Mou a Guagnano presenta il suo libro, tra parole e musica

Venerdì 14 agosto 2020, alle ore 21, appuntamento nel giardino del Museo del Negroamaro di Guagnano con la cantautrice Erica Mou che presenterà il suo primo libro "Nel mare c'è la sete". Dialogherà con l'autrice la giornalista de La Gazzetta del Mezzogiorno Bianca Chiriatti. Tra un dialogo e l'altro, Erica interpreterà dal vivo alcuni dei suoi brani. L'ingresso è libero ma con prenotazione obbligatoria al numero 340 8942727, in ottemperanza delle normative anti Covid.

Erica Mou è una cantautrice pugliese. Nel 2012 arriva seconda al Festival di Sanremo, nella categoria giovani, vincendo il Premio della Critica Mia Martini. Attualmente vive a Tolosa e sta lavorando al suo sesto album in studio. "Nel mare c’è la sete è il suo primo romanzo edito da Fandango Libri.Si tratta di un romanzo sulla possibilità di guardare in modo diverso al proprio passato, con uno sguardo più indulgente verso noi stessi, approdando a quell’accettazione di sé, fondamentale per poter dare valore alle proprie scelte.