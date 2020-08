Otranto, la barca si capovolge: salvati in sette

Otranto - La barca si capovolge e sette persone vengono portate in salvo dopo essere cadute in mare.

Avventura a lieto fine per un gruppo di vacanzieri che ieri avevano deciso di noleggiare un’imbarcazione per trascorrere una giornata nelle acque del Salento.

L’episodio è accaduto ad Otranto, nei pressi della Grotta Monaca. Improvvisamente, forse a causa del mare particolarmente agitato, il natante si è ribaltato e tutti gli ospiti sono finiti in mare. Immediata la chiamata al numero di emergenza 1530, collegato con la sala operativa della Guardia Costiera di Otranto. In pochi minuti, la motovedetta SAR CP 809 ed il Battello Pneumatico B96 sono giunti sul posto: i militari, dopo aver accertato che tutti fossero in buone condizioni di salute, hanno proceduto a mettere in sicurezza la zona.

Subito è partita la diffida nei confronti del noleggiatore dell’imbarcazione, per il recupero del mezzo, al fine di evitare danni per l’ambiente marino ed eliminare pericoli per la sicurezza balneare e della navigazione. La barca è stata poi portata nel porto di Otranto dove sono stati effettuati tutti i controlli del caso. Il conducente è stato poi invitato a presentarsi negli uffici della Guardia Costiera, per presentare denuncia e fornire tutti gli elementi necessari alla ricostruzione dell’accaduto.

Alla luce dei numerosi interventi effettuati, l’invito per i diportisti è quello di adottare semplici regole e principi di buon senso: controllare continuamente l’efficienza dell’apparato motore, pianificare le uscite compatibilmente alle condizioni meteorologiche, non navigare in zone destinate alla balneazione, controllare le dotazioni di salvataggio, monitorare il rifornimento dell’unità, non navigare in zone vietate.

Nell’ambito dell’operazione Mare Sicuro 2020, è stato opportunamente intensificata la maglia operativa delle Motovedette operanti in attività di Polizia Marittima e Ricerca e soccorso al fine di garantire un efficiente, tempestivo ed efficace intervento in tutte le aree di mare ricadenti nell’ambito della giurisdizione del 6° Centro Secondario di Soccorso Marittimo di Bari (6° MRSC) .

Si ricorda che le Sale Operative delle Capitaneria di Porto della Puglia sono attive tutti i giorni 24 ore su 24, e possono essere contattate, per le situazioni di emergenza, attraverso il “Numero Blu” 1530.