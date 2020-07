Pioggia e grandine a Casarano: le strade si trasformano in torrenti

LECCE - Disagi ma nessun danno grave nel pomeriggio in molti comuni del Salento, colpito da un’improvvisa ondata di maltempo con pioggia torrenziale, vento forte e grandine. Le zone più colpite sono state Presicce, Parabita e Casarano nel Sud Salento, dove sono al lavoro diverse squadre dei vigili del fuoco per numerosi allagamenti, anche di strade con l’acqua che in alcuni punti ha raggiunto l’altezza delle macchine in sosta, in alcuni casi trascinate per metri dal 'torrentè creato dalle abbondanti precipitazioni. Anche lungo la costa jonica si sono registrati disagi, con un fuggi fuggi generale dai litorali.